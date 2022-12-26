Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума: в чем причины

"Никогда в истории регистрации официальной безработицы в Украине такой низкой цифры не было", - написал он.

https://t.me/yzheleznyak/

Как отметил депутат, "не свидетельствует, что у нас резко все стало отлично в стране с работой".

Железняк отметил три фактора, которые влияют на официальный уровень безработицы: