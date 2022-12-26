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Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума: в чем причины

Фото: безработица в Украине упала до исторического минимума  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 26 декабря 2022 года в Украине официально зарегистрировано 191 тысяча безработных. За последний месяц безработных стало на 32 тысячи меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

"Никогда в истории регистрации официальной безработицы в Украине такой низкой цифры не было", - написал он.

https://t.me/yzheleznyak/

Как отметил депутат, "не свидетельствует, что у нас резко все стало отлично в стране с работой".

Железняк отметил три фактора, которые влияют на официальный уровень безработицы:

  • 1) Выплата по безработице сейчас производится только 90 дней.
  • 2) Баланс выезда заграницу с октября снова отрицательный. Больше людей уезжает.
  • 3) Мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы из военкомата. Поэтому сейчас 77% зарегистрированных безработных - это женщины.

Напомним, по данным Минэкономики, количество зарегистрированных безработных в Государственной службе занятости не отражает ситуацию в Украине. Реальное число более чем в десять раз выше.

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