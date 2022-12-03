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У Мінекономіки назвали реальну кількість безробітних в Україні

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Україна, Субота 03 грудня 2022 13:22
У Мінекономіки назвали реальну кількість безробітних в Україні Фото: кількість безробітних в Україні становить близько 2,6 млн осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кількість зареєстрованих безробітних у Державній службі зайнятості не відображають ситуації в Україні. Реальне число більш ніж у десять разів вище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра економіки Тетяни Бережної під час телемарафону.

"Якщо говорити про фактичне безробіття, то на кінець 2022 року ми маємо 2,6 мільйонів безробітних, а 2023 року ми прогнозуємо трохи більше 2,8 мільйонів безробітних осіб", – сказала вона.

Бережна нагадала, що офіційно зареєстровані 215 тисяч безробітних. За її словами, зараз у Державній службі зайнятості є 27 тисяч вакансій, тоді як рік тому була 61 тисяча. І на одне робоче місце претендують вісім безробітних.

Відзначимо, за оцінками Мінфіну, загальне скорочення працюючих в Україні за підсумками 2022 року може досягти 5 млн осіб. Рівень безробіття зросте до 30%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці на 2022 рік до 28,9%. За даними НБУ, у 2021 році безробіття становило 9,8%.

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