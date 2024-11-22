Офіційна зарплата українців зросла на 3,5 тисяч гривень: скільки платили восени 2024 року

За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році склала:

січень - 14 974,56 гривень

лютий - 15 267,60 гривень

березень - 15 433,98 гривень

квітень - 16 847,98 гривень

травень - 17 178,87 гривень

червень - 18 806,63 гривень

липень - 17 346,90 гривень

серпень - 17 001,36 гривень

вересень - 18 020,86 гривень.

Таким чином, у вересні 2024 року в порівнянні з вереснем 2023 року середня зарплата зросла на 24,1% (на 3 502,48 гривень). Офіційний рівень інфляції за рік становив 8,6%.

Слід зазначити, що дані ПФУ про зарплату для пенсії відрізняється від інформації Держстату про середню зарплату штатних працівників. За даними Держстату, середня зарплата у другом кварталі становила 20 963,8 гривень. Держстат поки не оприлюднив дані та за третій квартал 2024 року.

Прогнози щодо зарплат

Міністерство економіки змінило очікування щодо зростання заробітних плат у 2024 році. Очікується, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 гривень, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.

НБУ очікує, що у 2024 році номінальна зарплата зросте на 21,0%, реальна - на 14,0%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 16,0%, реальна - на 6,5 %, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,9%, реальна - на 2,9%.