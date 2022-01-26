Официальный сайт Украины подвергся кибератаке
В ночь на 26 января на официальный сайт Украины (ukraine.ua) подвергся кибератаке. В результате он в течение нескольких часов был недоступен для пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.
Сообщается, что по состоянию на вторую половину дня доступ к сайту возобновлен.
"Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу", - говорится в сообщении.
Отметим, сайт ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года. Это портал для иностранных аудиторий, где она может получить информацию о стране. Информация на нем представлена на семи иностранных языках - английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.
Напомним, в середине января произошла самая масштабная за четыре года атака на сайты украинских государственных структур. В результате были недоступны сайты ряда министерств и портал электронных услуг "Дия".
Президент Владимир Зеленский считает, что за ней может стоять Российская Федерация.