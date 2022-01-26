ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Офіційний сайт України зазнав кібератаки

Новость на русском →
Київ, Середа 26 січня 2022 15:08
Офіційний сайт України зазнав кібератаки Фото: хакери продовжують атакувати українські сайти (freepik)
Автор: Олександр Мороз

У ніч на 26 січня на офіційний сайт України (ukraine.ua) піддався кібератаці. В результаті він протягом декількох годин був недоступний для користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

Повідомляється, що станом на другу половину дня доступ до сайту відновлено.

"Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сайт ukraine.ua був запущений 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій, де вона може отримати інформацію про країну. Інформація на ньому представлена сімома іноземними мовами - англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.

Нагадаємо, в середині січня сталася наймасштабніша за чотири роки атака на сайти українських державних структур. В результаті були недоступні сайти низки міністерств і портал електронних послуг "Дія".

Президент Володимир Зеленський вважає, що за нею може стояти Російська Федерація.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Кібератака
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ