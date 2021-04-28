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Официальный сайт Минздрава временно не работает: причина

Автор: РБК-Украина

Официальный сайт Министерства здравоохранения не работает по "техническим причинам". По состоянию на вечер 28 апреля, сайт не открывается.

Об этом сообщили на странице Минздрава в Telegram.

В министерстве объясняют, что причиной сбоя в работе сайта стали "проблемы с сервером".

"Мы обязательно уладим (проблемы, - ред.) до обеда завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

Гражданам напоминают, что в случае возникновения вопросов, можно обратиться в контакт-центр Минздрава по единому бесплатному номеру 0-800-60-20-19.

Более подробно по вопросам вакцинации - на сайте коммуникативного центра Минздрава vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайты нескольких районных и территориальных администраций Киевской области. Злоумышленники разместили на веб-ресурсах ложную информацию.

Напомним, что кіберфахівці СБУ помешали спецслужбам РФ осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины.

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