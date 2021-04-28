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Офіційний сайт МОЗ тимчасово не працює: причина

Автор: РБК-Україна

Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я не працює через "технічні причини". Станом на вечір 28 квітня, сайт не відкривається.

Про це повідомили на сторінці МОЗ в Telegram.

У міністерстві пояснюють, що причиною збою в роботі сайту стали "проблеми з сервером".

"Ми обов’язково владнаємо (проблеми, - ред.) до обіду завтрашнього дня", - йдеться в повідомленні.

Громадянам нагадують, що у разі виникнення питань, можна звернутися до контакт-центру МОЗ за єдиним безоплатним номером 0-800-60-20-19.

Більш детально з питань вакцинації – до сайту Комунікативного центру МОЗ vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше повідомлялося, що хакери зламали сайти кількох районних та територіальних адміністрацій Київської області. Зловмисники розмістили на веб-ресурсах неправдиву інформацію.

Нагадаємо, що кіберфахівці СБУ завадили спецслужбам РФ здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України.

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