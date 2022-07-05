Официальный партнер Apple в России начал завозить "серые" iPhone и MacBook

Сообщается, что завоз продукции Apple в рамках параллельного импорта начался еще в июне.

"На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook", - сообщил представитель Inventive Retail Group, которая владеет магазинами re:Store.

Отметим, на официальном сайте Apple re:Store до сих пор указан как официальный представитель в России.

Кроме того, ввоз "серой" продукции Apple подтверждают такие крупные маркетплейсы как Wildberries.