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Офіційний партнер Apple в Росії почав завозити "сірі" iPhone і MacBook

Фото: у Росії почали продавати "сірі" iPhone (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Мережа магазинів re:Store, яка є офіційним партнером Apple в Росії, почала завозити і продавати так звані "сірі" iPhone і MacBook.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що завезення продукції Apple в рамках паралельного імпорту почалося ще в червні.

"На сьогоднішній день в магазинах представлена техніка як ввезена до березня 2022 року, так і техніка, яка була привезена на територію РФ в червні 2022 року. Це стосується в першу чергу iPhone і MacBook", - повідомив представник Inventive Retail Group, яка володіє магазинами re:Store.

Відзначимо, на офіційному сайті Apple re:Store досі вказано як офіційний представник в Росії.

Крім того, ввезення "сірої" продукції Apple підтверджують такі великі маркетплейси як Wildberries.

Нагадаємо, з початку війни проти України проти Росії були введені жорсткі санкції, а багато західних брендів пішли з російського ринку. В результаті Москва ввела так званий паралельний імпорт, за яким продукція ввозиться без згоди правовласників.

Apple офіційно припинила роботу в Росії на початку березня.

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