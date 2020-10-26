Официальный курс евро снизился после достижения трехлетнего максимума

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта дешевеет после роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,49 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 октября установлен на таком уровне: 33,4908 гривен за евро (+0,1384 грн). При этом курс евро на 26 октября составляет 33,5490 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился после роста до максимума почти за три года.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,49 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,47 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 октября установлен на таком уровне: 28,3352 гривен за 1 доллар (+0,0441 грн). При этом курс доллара на 26 октября составляет 28,2911 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет второй день подряд после снижения на прошлой неделе.