Офіційний курс євро знизився після досягнення трирічного максимуму

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта дешевшає після зростання

Національний банк України (НБУ) на 27 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,49 гривень за євро. Це на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 жовтня встановлено на такому рівні: 33,4908 гривень за євро (+0,1384 грн). При цьому курс євро на 26 жовтня становить 33,5490 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився після зростання до максимуму майже за три роки.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,49 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,47 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 27 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3352 гривень за 1 долар (+0,0441 грн). При цьому курс долара на 26 жовтня становить 28,2911 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає другий день поспіль після зниження минулого тижня.