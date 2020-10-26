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Доллар на межбанке начал неделю с роста

Киев, Понедельник 26 октября 2020 17:19
Доллар на межбанке начал неделю с роста
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар поднялся до уровня 28,35 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 26 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,35 гривен за доллар, курс в покупке до 28,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,49 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3400 - 28,3550 грн/доллар, евро 33,4752 - 33,4929 грн/евро, российский рубль 0,3721 - 0,3724 грн/рубль.

Доллар на межбанке начал неделю с роста

Отметим, 23 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3100 - 28,3250 грн/доллар, евро 33,5133 - 33,5283 грн/евро, российский рубль 0,3706 - 0,3709 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 октября установлен на таком уровне: 28,3352 гривен за 1 доллар (+0,0441 грн). При этом курс доллара на 26 октября составляет 28,2911 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет второй день подряд после снижения на прошлой неделе.

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