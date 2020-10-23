НБУ повысил официальный курс евро до максимума с февраля 2018 года

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Единая европейская валюта дорожает

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,54 гривен за евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 октября установлен на таком уровне: 33,5490 гривен за евро (+0,1384 грн). При этом курс евро на 23 октября составляет 33,4106 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 19 февраля 2018 года - 33,64 гривен за доллар.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 33,52 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,51 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,29 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 октября установлен на таком уровне: 28,2911 гривен за 1 доллар (+0,0261 грн). При этом курс доллара на 23 октября составляет 28,2650 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет после трех дней снижения.