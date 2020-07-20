Официальный курс доллара вырос до максимума с начала апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар. Курс на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 июля установлен на таком уровне: 27,6011 гривен за 1 доллар (+0,2405 грн). При этом курс доллара на 20 июля составляет 27,3606 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара вырос до максимума с начала апреля 2020 года. Выше курс был только 2 апреля - 27,7538 гривен за доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 31,49 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 июля справочный курс на уровне 27,57 грн/доллар, повысив его по сравнению с 17 июля (27,34 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 12 копеек до 27,61 гривен за доллар. Курс евро вырос на 24 копейки до 31,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,34 (27,21 - 17 июля), продажи - 27,61 (27,49 - 17 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,97 (30,73 - 17 июля), продажи - 31,54 (31,30 - 17 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,46 (3,45 - 17 июля), продажи 3,87 (3,87 - 17 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, Верховная рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.

Валютный рынок пока оценивает назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины негативно для гривны.