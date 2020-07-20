Офіційний курс долара зріс до максимуму з початку квітня

Національний банк України (НБУ) на 21 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар. Курс на 24 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 липня встановлено на такому рівні: 27,6011 гривень за 1 долар (+0,2405 грн). При цьому курс долара на 20 липня становить 27,3606 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара виріс до максимуму з початку квітня 2020 року. Вище курс був тільки 2 квітня - 27,7538 гривень за долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 20 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,52 гривні за долар, курс купівлі до 27,49 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 31,49 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 липня довідковий курс на рівні 27,57 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 17 липня (27,34 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 12 копійок до 27,61 гривень за долар. Курс євро виріс на 24 копійки до 31,54 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,34 (27,21 - 17 липня), продажу - 27,61 (27,49 - 17 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,97 (30,73 - 17 липня), продажу - 31,54 (31,30 - 17 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,46 (3,45 - 17 липня), продажу 3,87 (3,87 - 17 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

Валютний ринок поки оцінює призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України негативно для гривні.