Национальный банк Украины (НБУ) на 18 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,51 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за 1,5 года.

Официальный курс гривны к доллару на 18 ноября установлен на таком уровне: 26,5147 гривен за 1 доллар (+0,1014 грн). При этом курс доллара на 17 ноября составляет 26,4133 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке в продаже 17 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,44 гривен за доллар, курс в покупке до 26,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 29,92 гривен за евро.

Прогноз

На текущей неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен.