RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Офіційний курс долара зростає п'ятий день поспіль

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 18 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,51 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 листопада встановлено на такому рівні: 26,5147 гривень за 1 долар (+0,1014 грн). При цьому курс долара на 17 листопада становить 26,4133 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає п'ятий день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку у продажу 17 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,44 гривень за долар, курс в покупці до 26,42 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 12 копійок до 29,92 гривень за євро.

Прогноз

На поточному тижні очікується незначний зростання курсу долара. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,3 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара