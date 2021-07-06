Официальный курс доллара еще немного снизился

Официальный курс гривны к доллару на 7 июля установлен на таком уровне: 27,2497 гривен за 1 доллар (-0,0407 гривен). При этом курс доллара на 6 июля составлял: 27,2904 гривен за 1 доллар.

Фото: курс валют на 7 июля (скриншот сайта НБУ)

Таким образом, официальный курс снижается второй день подряд после роста на прошлой неделе.

Фото: динамика курса доллара (скриншот сайта НБУ)

Межбанк

На открытии межбанковского рынка сегодня курс доллара продолжил падение и в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек - до 27,26 гривен за доллар.

Менее чем за час до закрытия межбанка доллар немного подорожал и торгуется на отметке 27,30 гривен.

Что будет с курсом на этой неделе

Аналитики Альпари полагают, что на этой неделе заметного изменения курса доллара к гривне не будет. Доллар на межбанке может торговаться около 27,4 гривен, а наличный доллар в банках - около 27,2/27,4 гривен.