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Офіційний курс долара ще трохи знизився

Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 7 липня 2021 року знизив офіційний курс до 27,2497 гривень за долар. Це ще на чотири копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 липня встановлено на такому рівні: 27,2497 гривень за 1 долар (-0,0407 гривень). При цьому курс долара на 6 липня становив: 27,2904 гривень за 1 долар.

Фото: курс валют на 7 липня (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, офіційний курс знижується другий день поспіль після зростання минулого тижня.

Фото: динаміка курсу долара (скріншот сайту НБУ)

Міжбанк

На відкритті міжбанківського ринку сьогодні курс долара продовжив падіння і в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок - до 27,26 гривень за долар.

Менш ніж за годину до закриття міжбанку долар трохи подорожчав і торгується на позначці 27,30 гривень.

Що буде з курсом цього тижня

Аналітики Альпарі вважають, що на цьому тижні помітної зміни курсу долара до гривні не буде. Долар на міжбанку може торгуватися близько 27,4 гривень, а готівковий долар в банках - близько 27,2/27,4 гривень.

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