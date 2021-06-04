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Официальные электронные почты для украинцев: комитет Рады наработал новую редакцию закона

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Украина, Пятница 04 июня 2021 16:11
Официальные электронные почты для украинцев: комитет Рады наработал новую редакцию закона Фото: в Раде наработали новую редакцию закон об официальных e-mail для украинцев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Украинцам могут разрешить получать официальные электронные почты. Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики наработал новую редакцию законопроекта.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Члены комитета в ходе заседания рассмотрели законопроект №3860 и альтернативные к нему - №3860-1 и №4360.

Проекты законов предлагают осовременить коммуникацию между судом и участниками судебного процесса. Документы предусматривают возможность отправлять копии процессуальных документов, сообщения, вызовы, повестки на электронные адреса, что сэкономит средства на бумагу и почтовые услуги.

"В результате обсуждения предлагается доработанный законопроект, который предусматривает три канала коммуникации: официальный электронный адрес; адрес, содержащийся в ЕГРПО, электронная почта, которую указывает сторона и дает согласие на получение на этот канал коммуникации корреспонденции от суда", - указано в сообщении.

Речь идет лишь о копии судебных документов.

"Народные депутаты приняли решение подать на рассмотрение ВР доработанный законопроект об использовании электронных адресов и рекомендовать принять его за основу. Члены комитета приняли решение отклонить законопроекты №3860, №3860-1, №4360", - сообщили в парламенте.

Напомним, ранее комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом пришел к выводу, что законопроект №3860 не противоречит законам ЕС. Однако требует доработки в части защиты информации и противодействии мошенничеству.

Как писало РБК-Украина, в конце июля 2020 года соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте.

Так, 1 июня Рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5246, известный как "суд в смартфоне". Он внедряет информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.

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