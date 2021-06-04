Офіційні електронні пошти для українців: комітет Ради напрацював нову редакцію закону
Українцям можуть дозволити отримувати офіційні електронні пошти. Комітет Верховної ради з питань правової політики напрацював нову редакцію законопроекту.
Члени комітету у ході засідання розглянули законопроект №3860 та альтернативні до нього - №3860-1 й №4360.
Проекти законів пропонують осучаснити комунікацію між судом і учасниками судового процесу. Документи передбачають можливість надсилати копії процесуальних документів, повідомлення, виклики, повістки на електронні адреси, що зекономить кошти на папір і поштові послуги.
"У результаті обговорення пропонується доопрацьований законопроект, який передбачає три канали комунікації: офіційна електронна адреса; електронна адреса, що міститься в ЄДРПО; електронна пошта, що вказує сторона та надає згоду на отримання на цей канал комунікації кореспонденції від суду", - вказано у повідомленні.
Мова йде лише про копії судових документів.
"Народні депутати ухвалили рішення подати на розгляд ВР доопрацьований законопроект щодо використання електронних адрес та рекомендувати прийняти його за основу. Члени комітету ухвалили рішення відхилити законопроекти №3860, №3860-1, №4360", - поінформували у парламенті.
Нагадаємо, раніше комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом дійшов висновку, що законопроект №3860 не суперечить законам ЄС. Однак потребує доопрацювання у частині захисту інформації та протидії шахрайству.
Як писало РБК-Україна, наприкінці липня 2020 року відповідний законопроект зареєстрували у парламенті.
Так, 1 червня Рада прийняла в другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5246, відомий як "суд у смартфоні". Він впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування.