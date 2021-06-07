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Байден не отказывался от встречи с Зеленским из-за смены топов в "Нафтогазе", - эксперт

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 19:54
Байден не отказывался от встречи с Зеленским из-за смены топов в "Нафтогазе", - эксперт Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский
Автор: РБК-Украина

Информация об отказе президента США Джо Байдена встречаться в Вашингтоне с Владимиром Зеленским из-за смены руководителя "Нафтогаза" - не имеет официального подтверждения и является манипуляцией.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, о подобной встрече в Вашингтоне речь и не шла.

"Информация (в СМИ об отказе Байдена от встречи с Зеленским, - ред.) появилась сегодня утром, и там речь о том, что было раньше, там говорится - якобы готовилась встреча в Вашингтоне. Но Вашингтон не может просто так организовать визит. Встреча на таком уровне с рабочим визитом согласовывается гораздо раньше, подготовка и согласование встречи занимает несколько месяцев. Если смотреть по хронологии - смена руководства НАК "Нафтогаз" произошла в конце апреля, а встреча Байдена и Путина согласована была в конце мая, и после этого началось обсуждение будущей встречи Зеленского и Байдена", - отметил Владимир Фесенко.

Политолог убежден, что такая встреча точно не может быть связана со сменой руководителя "Нафтогаза".

По его словам, официально никакого сообщения об отмене плана встречи Байдена и Зеленского не было. И речь сегодня идет об организации такой встречи в Европе во время турне Джо Байдена по ЕС, где у него будет встреча на Саммите НАТО и на Саммите "Большой Семерки".

"Скорее всего, это (новости от отказе встречаться с Зеленским, - ред.) - банальный и примитивный пиар лоббистов Коболева. США ранее озвучивали критические тезисы про НАК "Нафтогаз", но они были не про Коболева, а относительно продолжения реформы корпоративного управления. Так что это все банальный пиар лоббистов Коболева, манипуляция, и у меня в этом нет никаких сомнений", - резюмировал Фесенко.

Напомним, в понедельник, 7 июня, состоится телефонный разговор президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Зеленский поговорит с Байденом перед встречей президентов США и России в Женеве.

Отмечается, что прежде всего, Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и "в целом по спектру украинско-российских отношений".

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