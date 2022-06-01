Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS

США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.
Сегодня днем государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.
Теперь же в Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о и боеприпасах к ним.
Напомним, с решением о поставках систем HIMARS были определенные проблемы, поскольку США опасались, что украинские военные применят их для ударов по территории России.
Больше о том, зачем Украине нужны западные РСЗО, вы можете узнать в материале РБК-Украина "Изменит ход войны. Зачем Украине MLRS и почему союзники не спешат с их поставкой".