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Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS

Фото: РСЗО HIMARS получит Украина от США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Сегодня днем государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.

Теперь же в Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о и боеприпасах к ним.

Напомним, с решением о поставках систем HIMARS были определенные проблемы, поскольку США опасались, что украинские военные применят их для ударов по территории России.

Больше о том, зачем Украине нужны западные РСЗО, вы можете узнать в материале РБК-Украина "Изменит ход войны. Зачем Украине MLRS и почему союзники не спешат с их поставкой".

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