Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS

Сегодня днем государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.

Теперь же в Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о и боеприпасах к ним.