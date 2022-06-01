Офіційно. Україна отримає від США системи залпового вогню HIMARS

США все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, довкола яких останній тиждень йшли активні обговорення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.
Сьогодні вдень державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділяє новий пакет військової допомоги Україні. Він зазначав, що до пакету увійшли й ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.
Тепер же у Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що мова йде про та боєприпаси до них.
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За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів увійшли:
Нагадаємо, з рішенням про поставки систем HIMARS були певні проблеми, оскільки США побоювалися, що українські військові застосують їх для ударів по території Росії.
Більше про те, навіщо Україні потрібні західні РСЗВ, ви можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Змінить хід війни. Навіщо Україні MLRS і чому союзники не поспішають з їхньою поставкою".