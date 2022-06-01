Офіційно. Україна отримає від США системи залпового вогню HIMARS

Сьогодні вдень державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділяє новий пакет військової допомоги Україні. Він зазначав, що до пакету увійшли й ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.

Тепер же у Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що мова йде про та боєприпаси до них.

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За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів увійшли: