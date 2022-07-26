Официально. Страны ЕС согласовали план сокращения потребления газа

Документ предусматривает также возможность объявления "Союзной тревоги" в случае серьезной угрозы для стабильности поставок - в этом случае ограничение потребления станет обязательным.

"Цель сокращения спроса на газ - сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям в поставках газа из России, которая постоянно использует энергоснабжения как оружие", - говорится в заявлении.

Таким образом, государства-члены согласились сократить спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, с помощью мероприятий по своему выбору.

Указано, что только сами страны общим решением (а не Еврокомиссия) смогут запустить механизм обязательного снижения спроса.

Есть исключения

При этом Совет ЕС разрешил делать исключения для некоторых стран.

То есть, члены ЕС, которые не подключены к газовым сетям других государств, освобождаются от обязательного сокращения спроса на газ.

"Они не смогут высвобождать значительные объемы трубопроводного газа в пользу других государств-членов", - поясняется в заявлении.

Также освобождены страны, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой, и при этом вырабатывают электроэнергию преимущественно из газа. Исключение для них сделали, чтобы "избежать риска кризиса электроснабжения", ведь ЕС не сможет снабжать электричество в такие энергосистемы в случае дефицита.

Напомним, вчера стало известно, что "Газпром" вдвое сократит поставки газа в Европу "Северным потоком", поскольку останавливает еще одну турбину. То есть теперь поставки снизятся до 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет примерно до 20% мощности.

На что Германия уже послала российскому президенту Путину четкий сигнал в ответ на газовый шантаж, а Европейский Союз заявил, он представит чрезвычайные планы по ограничению потребления газа.

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