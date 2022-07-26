Офіційно. Країни ЄС погодили план скорочення споживання газу

Документ передбачає також можливість оголошення "Союзної тривоги" у разі серйозної загрози для стабільності постачання - у цьому випадку обмеження споживання стане обов'язковим.

"Мета скорочення попиту на газ - заощадити напередодні зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв у постачанні газу з Росії, яка постійно використовує енергопостачання як зброю", - йдеться в заяві.

Таким чином, держави-члени погодилися скоротити попит на газ на 15% у порівнянні з середнім споживанням за останні п'ять років, у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року, за допомогою заходів на свій вибір.

Вказано, що лише самі країни загальним рішенням (а не Єврокомісія) зможуть запустити механізм обов'язкового зниження попиту.

Є виключення

При цьому Рада ЄС дозволила робити винятки для деяких країн.

Тобто, члени ЄС, які не підключені до газових мереж інших держав, звільняються від обов'язкового скорочення попиту на газ.

"Вони не зможуть вивільняти значні обсяги трубопровідного газу на користь інших держав-членів", - пояснюється в заяві.

Також звільнено країни, чиї електромережі не синхронізовані з європейською електроенергетичною системою, і при цьому виробляють електроенергію переважно з газу. Виняток для них зробили, щоб "уникнути ризику кризи електропостачання", адже ЄС не зможе постачати електрику у такі енергосистеми у разі дефіциту.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що "Газпром" вдвічі скоротить постачання газу до Європи "Північним потоком", оскільки зупиняє ще одну турбіну. Тобто, тепер постачання знизяться до 33 мільйонів кубометрів на добу, що становить приблизно до 20% потужності.

На що Німеччина вже послала російському президенту Путіну чіткий сигнал у відповідь на газовий шантаж, а Європейський Союз заявив, він представить надзвичайні плани щодо обмеження споживання газу.

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