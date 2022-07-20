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Европа сократит потребление российского газа после новых угроз Путина

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Украина, Среда 20 июля 2022 13:27
Европа сократит потребление российского газа после новых угроз Путина Фото: ЕС сократит потребление российского газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз представит чрезвычайные планы по ограничению потребления газа после того, как президент Владимир Путин предупредил блок о том, что российские поставки по газопроводу "Северный поток-1" будут сокращаться и далее

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

План Европейской комиссии предусматривает сокращение использования газа. В проекте предлагается добровольная цель для стран по снижению потребления в течение следующих восьми месяцев, которая может стать юридически обязательной в случае чрезвычайной ситуации.

Представители ЕС заявили, что целевое сокращение составит 10-15%, при этом любой план требует одобрения членов блока из 27 стран. Но официальные лица ЕС говорят, что жизненно важно действовать сейчас, а не ждать, чтобы увидеть, что произойдет с потоками по "Северному потоку-1" или другим маршрутам.

"Мы считаем, что полный крах вероятен, и он особенно вероятен, если мы не будем действовать и оставим себя уязвимыми для него, - сказал один из них. - Если мы подождем, это будет дороже, и это будет означать, что мы будем танцевать под дудку России".

Два российских источника, знакомые с экспортными планами России, сообщили, что потоки газа по "Северному потоку-1" должны возобновиться вовремя в четверг после того, как они были остановлены 11 июля на ежегодное техническое обслуживание. Но они сказали, что это будет ниже его мощности в 160 мл кубометров в сутки.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что пропускная способность газопровода "Северный поток-1", крупнейшего звена для поставок российского газа в Европу, может быть дополнительно снижена в два раза.

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