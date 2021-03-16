Официально: сборная Украины проведет первые домашние матчи отбора на ЧМ-2022 в Киеве

Решение о переносе матчей в Киев было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом во Львове. При этом в УАФ не уточняют, пройдут ли матчи со зрителями или без них.

Отметим, в отборе на ЧМ-2022 Украина попала в группу D, которая состоит из пяти команд: Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Украины.

Предварительный календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ: