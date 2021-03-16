Официально: сборная Украины проведет первые домашние матчи отбора на ЧМ-2022 в Киеве

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение о переносе домашних матчей сборной Украины в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 против Финляндии и Казахстана из Львова в Киев. Матчи пройдут 28 и 31 марта соответственного на НСК "Олимпийский".
Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Решение о переносе матчей в Киев было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом во Львове. При этом в УАФ не уточняют, пройдут ли матчи со зрителями или без них.
Отметим, в отборе на ЧМ-2022 Украина попала в группу D, которая состоит из пяти команд: Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Украины.
Предварительный календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ:
Ранее РБК-Украина писало, что первый матч обора на Мундиаль между Францией и Украиной пройдет в Париже без зрителей.
Также сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список футболистов на первые матчи отбора на ЧМ-2022.