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Официально: сборная Украины проведет первые домашние матчи отбора на ЧМ-2022 в Киеве

Автор: Игорь Литвиненко

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение о переносе домашних матчей сборной Украины в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 против Финляндии и Казахстана из Львова в Киев. Матчи пройдут 28 и 31 марта соответственного на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Решение о переносе матчей в Киев было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом во Львове. При этом в УАФ не уточняют, пройдут ли матчи со зрителями или без них.

Отметим, в отборе на ЧМ-2022 Украина попала в группу D, которая состоит из пяти команд: Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Украины.

Предварительный календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ:

  • 24.03. Франция - Украина. (21.45, Сен-Дени);
  • 28.03. Украина - Финляндия (21.45, Киев);
  • 31.03. Украина - Казахстан (21.45, Киев);
  • 01.09. Казахстан - Украина (17.00);
  • 04.09. Украина - Франция (21.45);
  • 09.10. Финляндия - Украина (19.00);
  • 12.10. Украина - Босния и Герцеговина (21.45);
  • 16.11. Босния и Герцеговина - Украина (21.45).

Ранее РБК-Украина писало, что первый матч обора на Мундиаль между Францией и Украиной пройдет в Париже без зрителей.

Также сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список футболистов на первые матчи отбора на ЧМ-2022.

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Новости Украины ЧМ-2022Футбол
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