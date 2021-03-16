RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Офіційно: збірна України проведе перші домашні матчі відбору на ЧС-2022 в Києві

Автор: Ігор Литвиненко

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) прийняв рішення про перенесення домашніх матчів збірної України в рамках відбору на Чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії і Казахстану з Львова в Київ. Матчі пройдуть 28 і 31 березня відповідного на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Рішення про перенесення матчів в Київ було прийнято у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом у Львові. При цьому в УАФ не уточнюють, чи пройдуть матчі з глядачами чи без них.

Зазначимо, у відборі на ЧС-2022 Україна потрапила до групи D, яка складається з п'яти команд: Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини, Казахстану і України.

Попередній календар матчів збірної України у відборі на ЧС:

  • 24.03. Франція - Україна. (21.45, Сен-Дені);
  • 28.03. Україна - Фінляндія (21.45, Київ);
  • 31.03. Україна - Казахстан (21.45, Київ);
  • 01.09. Казахстан - Україна (17.00);
  • 04.09. Україна - Франція (21.45);
  • 09.10. Фінляндія - Україна (19.00);
  • 12.10. Україна - Боснія і Герцеговина (21.45);
  • 16.11. Боснія і Герцеговина - Україна (21.45).

Раніше РБК-Україна писало, що перший матч обора на Мундіаль між Францією і Україною пройде в Парижі без глядачів.

Також повідомлялося, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список футболістів на перші матчі відбору на ЧС-2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЧМ-2022Футбол
Читайте також
Поразки "Динамо" і "Шахтаря" та інші результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Льов залишить пост головного тренера збірної Німеччини після Євро-2020
Прогноз погоди