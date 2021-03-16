Офіційно: збірна України проведе перші домашні матчі відбору на ЧС-2022 в Києві

Рішення про перенесення матчів в Київ було прийнято у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом у Львові. При цьому в УАФ не уточнюють, чи пройдуть матчі з глядачами чи без них.

Зазначимо, у відборі на ЧС-2022 Україна потрапила до групи D, яка складається з п'яти команд: Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини, Казахстану і України.

Попередній календар матчів збірної України у відборі на ЧС: