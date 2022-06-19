Официально. Названо место и дата реванша Усика и Джошуа

Реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа пройдет 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram промоутерской компании Matchroom Boxing.

Бой состоится почти через три года после "Битвы на дюнах", когда Джошуа вернул чемпионские титулы в поединке против Энди Руиса-младшего.

Сообщается, что абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик попытается защитить титулы IBF, WBA, WBO и IBO в прибрежном городе Джидда. Реванш получил название "Ярость на Красном море".

Напомним, Джошуа проиграл Усику в 12 раундах в сентябре 2021 года стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Украинец привлек к себе всеобщее внимание после того, как отложил реванш, вступив в территориальную оборону в ходе российского вторжения.

Однако несколько недель спустя Усик решил все-таки вернуться в бокс и выехал за границу в тренировочный лагерь.

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