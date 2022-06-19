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Офіційно. Названо місце і дата реваншу Усика і Джошуа

Фото: Олександр Усик і Ентоні Джошуа (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Реванш між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа пройде 20 серпня 2022 року в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Повідомляється, що абсолютний чемпіон в суперважкій вазі Олександр Усик спробує захистити титули IBF, WBA, WBO і IBO в прибережному місті Джидда. Реванш отримав назву "Лють на Червоному морі".

Бій відбудеться майже через три роки після "Битви на дюнах", коли Джошуа повернув чемпіонські титули в поєдинку проти Енді Руїса-молодшого.

Нагадаємо, Джошуа програв Усику в 12 раундах у вересні 2021 року стадіоні "Тоттенхем Хотспур". Українець привернув до себе загальну увагу після того, як відклав реванш, вступивши до територіальної оборони в ході російського вторгнення.

Однак кілька тижнів потому Усик вирішив все-таки повернутися в бокс і виїхав за кордон до тренувального табору.

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Олександр УсикЕнтоні ДжошуаБокс