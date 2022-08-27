Официально. В КГГА ответили, планируют ли обязательную эвакуацию из Киева

"Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет речь", - заявил Ткачук.

Он отметил, что в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций - от наводнения, до аварий на объектах критической инфраструктуры.

"И мы действительно периодически проводим учения, проговариваем различные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду, но, СМИ, к сожалению, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева", - подчеркнул Ткачук.

По его совам, система гражданской защиты города работает в усиленном режиме и все экстренные службы всегда должны быть готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию.

Он призвал жителей города быть бдительными и доверять только официальной и проверенной информации.

"Просим журналистов и блогеров быть ответственными, не играть на руку врагу и не создавать панику на пустом месте. Проверяйте информацию, уточняйте. Мы всегда на связи. Помните, что преднамеренное искажение информации и распространение фейков в военное время может привести к катастрофическим последствиям", - добавил Ткачук.

Что сообщили в СМИ

Отметим, накануне в СМИ появилась информация, что столичные власти якобы рассматривает варианты принудительной эвакуации жителей отдельных районов. Издания ссылались на слова директора Департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации Романа Ткачука, который сегодня пояснил, что они неправильно трактовали его слова.

Напомним, недавно вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук назвала области, в которых может пройти обязательная эвакуация.

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