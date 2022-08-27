Офіційно. В КМДА відповіли, чи планують обов'язкову евакуацію з Києва

"Про евакуацію з Києва або з його окремих районів наразі взагалі не йде мова", - заявив Ткачук.

Він зазначив, що в кожному районі існують евакуаційні комісії, вони створені давно, на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій - від повені, до аварій на об’єктах критичної інфраструктури.

"І ми дійсно періодично проводимо навчання, проговорюємо різні варіанти, серед яких і обов’язкова евакуація. Саме це я і мав на увазі, але, ЗМІ, на жаль, в погоні за хайпом, вирішили налякати мешканців Києва", - підкреслив Ткачук.

За його совами, система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі і всі екстрені служби завжди мають бути готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію.

Він закликав мешканців міста бути пильними та довіряти лише офіційній і перевіреній інформації.

"Просимо журналістів і блогерів бути відповідальними, не грати на руку ворогу і не створювати паніку на порожньому місці. Перевіряйте інформацію, уточнюйте. Ми завжди на зв’язку. Пам’ятайте, що навмисне викривлення інформації і поширення фейків у воєнний час може призвести до катастрофічних наслідків", - додав Ткачук.

Що повідомили в ЗМІ

Зазначимо, напередодні в ЗМІ, з'явилася інформація, що столична влада нібито розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів. Видання посилалися на слова директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Романа Ткачука, який сьогодні пояснив, що вони не правильно трактували його слова.

Нагадаємо, нещодавно віце-прем'єр з питань реінтеграції Ірина Верещук назвала області, в яких може пройти обов'язкова евакуація.

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