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Официально. Госдеп объявил о назначении спецпосланника по "Северному потоку-2"

Автор: Дмитрий Левицкий

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о назначении Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа США по вопросам энергобезопасности. Он также будет спецпосланником США по реализации соглашения о запуске "Северного потока-2" с Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена в Twitter.

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он уникально подходит для поддержки разработки и внедрения интегрированной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности", - подчеркнул госсекретарь США.

Амос Хохштейн является близким советником президента США Джо Байдена. Его также называют главным противником российского газопровода "Северный поток-2", который должен соединить Россию и Германию в обход Украины.

Хохштейн в 2017-2020 годах был членом наблюдательного совета украинского "Нафтогаза".

В апреле американское издание Politico писало, что Хохштейна могут назначить спецпосланником США для того, чтобы он "убил" российский "Северный поток-2". Но после этого Байден отменил санкции против оператора газопровода и взял курс на улучшение отношений между Вашингтоном и Берлином.

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Соединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенСеверный поток-2