Официально. Госдеп объявил о назначении спецпосланника по "Северному потоку-2"

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он уникально подходит для поддержки разработки и внедрения интегрированной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности", - подчеркнул госсекретарь США.

Амос Хохштейн является близким советником президента США Джо Байдена. Его также называют главным противником российского газопровода "Северный поток-2", который должен соединить Россию и Германию в обход Украины.

Хохштейн в 2017-2020 годах был членом наблюдательного совета украинского "Нафтогаза".

В апреле американское издание Politico писало, что Хохштейна могут назначить спецпосланником США для того, чтобы он "убил" российский "Северный поток-2". Но после этого Байден отменил санкции против оператора газопровода и взял курс на улучшение отношений между Вашингтоном и Берлином.