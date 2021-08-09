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США назначили своего спецпосланника по "Северному потоку-2", - Axios

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Вашингтон, Понедельник 09 августа 2021 15:03
США назначили своего спецпосланника по "Северному потоку-2", - Axios Фото: Амос Хохштейн (flickr.com americansecurityproject)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден назначил американского спецпосланника по вопросам "Северного потока-2". Эту должность получил близкий советник американского президента Амос Хохштейн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По информации источников Axios, Хохштейн будет посланником Госдепартамента США по вопросам энергетики и будет заниматься реализацией соглашения по "Северному потоку-2" между Берлином и Вашингтоном.

Хохштейн был одним из основных противников российского газопровода "Северный поток-2", который позволит России обойти Украину и доставлять газ непосредственно в Центральную Европу.

Источники, которые знают Хохштейна, как пишет Axios, были удивлены, что он согласился взять на себя работу, которая кажется настолько внутренне противоречащей его репутации и позиции, что трубопровод представляет собой "экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина".

Отметим, что в 2017-2020 годах Хохштейн был членом наблюдательного совета украинского "Нафтогаза".

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Северный поток-2
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