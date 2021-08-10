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Офіційно. Держдеп оголосив про призначення спецпосланця щодо "Північного потоку-2"

Автор: Дмитро Левицький

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив про призначення Амоса Хохштейна старшим радником Держдепу США з питань енергобезпеки. Він також буде спецпосланцем США щодо реалізації угоди про запуск "Північного потоку-2" з Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена у Twitter.

"Я призначаю Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він унікально підходить для підтримки розробки та впровадження інтегрованої стратегії зміцнення глобальної енергетичної безпеки", - наголосив держсекретар США.

Амос Хохштейн є близьким радником президента США Джо Байдена. Його також називають головним противником російського газопроводу "Північний потік-2", який має з'єднати Росію та Німеччину в обхід України.

Хохштейн у 2017-2020 роках був членом наглядової ради українського "Нафтогазу".

У квітні американське видання Politico писало, що Хохштейна можуть призначити спецпосланцем США для того, щоб він "вбив" російський "Північний потік-2". Але після цього Байден скасував санкції проти оператора газопроводу та взяв курс на поліпшення відносин між Вашингтоном та Берліном.

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Сполучені Штати АмерикиЕнтоні БлінкенПівнічний потік-2