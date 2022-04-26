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Официально: "Газпром" сообщил о полном прекращении поставок газа в Польшу

Фото: "Газпром" сообщил о полном прекращении поставок газа в Польшу (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила письмо от российского "Газпрома" о полном прекращении поставки газа по Ямальскиму контрактом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PGNiG.

"26 апреля "Газпром" сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскиму контрактом в начале контрактного дня 27 апреля. Gaz-System и PGNiG остаются в постоянном контакте и на постоянной основе отслеживают ситуацию, связанную с прекращением поставок "Газпромом", – сказано в сообщении.

PGNiG и оператор польской газотранспортной системы компания Gaz-System сообщают, что сейчас все поставки клиентам осуществляются в соответствии с их потребностями.

"Сейчас транспортная инфраструктура, которой управляет Gaz-System, функционирует бесперебойно. Национальная газотранспортная система поставляется на постоянной основе с помощью других входов в газовую систему, закачиваются подземные хранилища газа, а топливо передается потребителям в соответствии с текущим спросом", - отмечается в сообщении.

PGNiG отмечает, что Польша имеет возможность получать газ с разных направлений, в т. ч. через газовые соединения на Западной и южной границах и LNG-терминал в Свиноуйсьце, а также собственной добычи и запасов газа в хранилищах, которые сейчас заполнены примерно на 80%, что значительно выше, чем в соответствующий период прошлых лет.

Напомним, сначала о причинах прекращения поставок газа русские польскую сторону не проинформировали.

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