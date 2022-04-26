Офіційно: "Газпром" повідомив про повне припинення постачання газу до Польщі

"26 квітня "Газпром" повідомив PGNiG про намір повністю призупинити поставки за Ямальським контрактом на початку контрактного дня 27 квітня. Gaz-System та PGNiG залишаються в постійному контакті та на постійній основі відстежують ситуацію, пов’язану із припиненням поставок "Газпромом", – сказано у повідомленні.

PGNiG та оператор польської газотранспортної системи компанія Gaz-System повідомляють, що наразі всі поставки клієнтам здійснюються відповідно до їхніх потреб.

"Наразі транспортна інфраструктура, якою керує Gaz-System, функціонує безперебійно. Національна газотранспортна система постачається на постійній основі за допомогою інших входів до газової системи, закачуються підземні сховища газу, а паливо передається споживачам відповідно до поточного попиту", – наголошується у повідомленні.

PGNiG зазначає, що Польща має можливість отримувати газ з різних напрямків, в т.ч. через газові з’єднання на західному та південному кордонах та LNG-термінал у Свіноуйсьце, а також власного видобутку та запасів газу у сховищах, які зараз заповнені приблизно на 80%, що значно вище, ніж у відповідний період минулих років.