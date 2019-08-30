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Официальная встреча пленных в аэропорту не планируется

Новости » Политика    30.08.2019 - 09:44
Официальная встреча пленных в аэропорту не планируется
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обмен пленными может пройти без официальной встречи в аэропорту

Официальная встреча освобожденных в рамках обмена пленными украинцев не планируется. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на информацию родственников моряков и командования Вооруженных сил Украины.

Как сообщили родственники моряков, они получили информацию об обмене пленными и выехали в Киев. В то же время подчеркивается, что встреча в аэропорту не планируется.

Кроме того, издание со ссылкой на источники в командовании Вооруженных сил сообщает, что переданных украинцев сразу отвезут в больницу без официальной встречи в аэропорту.

Напомним, ранее появился список украинских граждан, которых Российская Федерация в рамках обмена пленными готовит к передаче Киеву. В данный перечень вошли политзаключенные Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, а также 24 моряка, которых захватили в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

По состоянию на утро 30 августа Офис президента Украины опровергает данные, что обмен уже состоялся. Кроме того, Служба безопасности не дает официальных комментариев, объясняя это запретом на распространение непроверенных данных.

Сенцов включен в список на обмен У Зеленского опровергли информацию о завершении обмена пленными
Новости Украины обмен пленнымиморякиполитзаключенные
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