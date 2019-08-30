Офіційна зустріч полонених в аеропорту не планується

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмін полоненими може пройти без офіційної зустрічі в аеропорту

Офіційна зустріч звільнених у рамках обміну полоненими українців не планується. Про це повідомляють Крим.Реалії з посиланням на інформацію родичів моряків і командування Збройних сил України.

Як повідомили родичі моряків, вони отримали інформацію про обмін полоненими і виїхали в Київ. У той же час підкреслюється, що зустріч в аеропорту не планується.

Крім того, видання з посиланням на джерела в командуванні Збройних сил повідомляє, що переданих українців відразу відвезуть в лікарню без офіційної зустрічі в аеропорту.

Нагадаємо, раніше з'явився список українських громадян, яких Російська Федерація в рамках обміну полоненими готує до передачі Києву. У цей перелік увійшли політв'язні Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, а також 24 моряки, яких захопили в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Станом на ранок 30 серпня Офіс президента України спростовує дані, що обмін вже відбувся. Крім того, Служба безпеки не дає офіційних коментарів, пояснюючи це забороною на поширення неперевірених даних.