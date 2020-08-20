Официальная безработица превысила уровень прошлого года на 77%

Фото: Центр занятости (blk.edu.ua)

Карантинные ограничения привели к тому, что сотни тысяч украинцев потеряли работу

По состоянию на 20 августа 2020 года статус безработного имели почти 488 тысяч украинцев. Это на 77% больше чем на эту же дату прошлого года - 276 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.

По данным пресс-службы, в августе помощь по безработице получали 411 тысяч граждан.

С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тысяч человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пресс-службе напомнили, что после введения в марте властями Украины карантинных ограничений для граждан, была принята программа компенсаций по частичной безработице.

Выплаты устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени, из расчета двух третей тарифной сетки или оклада, но не более размера минимальной заработной платы (4723 грн) на месяц.

По состоянию на 20 августа в центры занятости уже подано свыше 220,5 тысяч пакетов документов (из них - 192,6 тысяч - от физических лиц-предпринимателей), принято 202 тысяч положительных решений для предоставления бюджетных компенсаций 365,6 тысяч работников (из них почти 179 тысяч - ФЛП).

Напомним, по данным Госстата, в I квартале 2020 года количество безработных в возрасте 15-70 лет составляло 1,5 млн человек.

Отметим, что Национальный банк ухудшил прогноз безработицы в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 10%.