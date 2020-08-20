ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Офіційне безробіття перевищило рівень минулого року на 77%

Київ, Четвер 20 серпня 2020 13:16
Офіційне безробіття перевищило рівень минулого року на 77%
Фото: Центр зайнятості (blk.edu.ua)
Автор: Олександр Білоус

Карантинні обмеження призвели до того, що сотні тисяч українців втратили роботу

Станом на 20 серпня 2020 року статус безробітного мають майже 488 тисяч українців. Це на 77% більше ніж на цю ж дату минулого року - 276 тисяч.

Про це повідомляє прес-служба Державного центру зайнятості.

За даними прес-служби, у серпні допомогу по безробіттю отримували 411 тисяч громадян.

З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тисяч осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У прес-службі нагадали, що після введення у березні владою України карантинних обмежень для громадян, була схвалена програма компенсацій по частковому безробіттю.

Виплати встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної сітки або окладу, але не більше розміру мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць.

Станом на 20 серпня до центрів зайнятості вже подано понад 220,5 тисяч пакетів документів (з них - 192,6 тисяч - від фізичних осіб-підприємців), прийнято 202 тисяч позитивних рішень для надання бюджетних компенсацій 365,6 тисяч працівників (з них майже 179 тисяч - ФОПи).

Нагадаємо, за даними Держстату, I кварталі 2020 року кількість безробітних у віці 15-70 років становила 1,5 млн осіб.

Відзначимо, Національний банк погіршив прогноз безробіття в Україні у 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 10%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України безработицаработа
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся