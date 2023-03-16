ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Офицеру, избившему срочника под Житомиром, сообщили о подозрении

Новина українською →
Житомир, Четверг 16 марта 2023 11:40
Офицеру, избившему срочника под Житомиром, сообщили о подозрении Фото: офицеру, избившему срочника в учебном центре в Житомирской области, сообщили о подозрении 16 марта (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Офицеру, избившему срочника в учебном центре в Житомирской области, сообщено о подозрении. Кроме того, относительно командования воинской части составлен админпротокол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, при процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона офицеру поставлено в известность о подозрении по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

"Офицер нарушил требования Уставов Вооруженных Сил Украины и порядок прохождения военной службы в условиях военного положения", - говорится в сообщении, где отмечают, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Кроме того, в отношении командования воинской части составлен административный протокол по факту небрежного отношения к военной службе в связи с несвоевременным уведомлением прокурора и ГБР о совершенном в воинской части преступлении (ч. 3 ст. 172-15 КУоАП).

Как сообщалось, офицер, избивший срочника в учебном центре в Житомирской области, назвал причиненное "воспитательной беседой". Пока ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Детальнее о случившемся, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир
NEWS
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины