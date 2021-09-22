ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Офицеру Черноморского флота РФ объявили подозрение за захват корвета в Крыму

Новина українською →
Киев, Среда 22 сентября 2021 17:47
Офицеру Черноморского флота РФ объявили подозрение за захват корвета в Крыму Фото: офицеру Черноморского флота РФ объявили подозрение за захват корвета в Крыму (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура объявила подозрение по пяти статьям УК Украины командиру бригады ракетных катеров Черноморского флота РФ. Он руководил захватом в Крыму украинского корвета "Хмельницкий" и склонял моряков к госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что в марте 2014 года российский офицер и около 80 человек захватили в Стрелецкой бухте Севастополя корвет "Хмельницкий" ВМС Украины. Кроме того, он склонял украинских моряков к государственной измене путем уговоров, подкупа и угроз семьям военных.

Подозрение российскому офицеру объявлено по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы страны, подстрекательстве к совершению государственной измены, ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Фото: офицеру Черноморского флота РФ объявили подозрение за захват корвета в Крыму (gp.gov.ua)

Напомним, ранее прокуратура объявила подозрение командиру десантно-штурмовой бригады ВС России за участие в оккупации Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым
NEWS
Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
DAILY
Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову