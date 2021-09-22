Блокировал украинских военных в Крыму: российскому генералу объявили подозрение

Прокуратура объявила подозрение по трем статьям командиру десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил России, который сейчас имеет звание генерал-лейтенанта. Следствие установило, что российский генерал участвовал в оккупации Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

В марте 2014 года российский командир и около 50 военных под его руководством окружили периметр и заблокировали украинскую воинскую часть А2320 в селе Перевальное на территории Крыма.

По периметру воинской части оккупанты разместили около пяти бронированных автомобилей "Тигр" с пулеметами на крыше, двух военных автомобилей "УАЗ" и десяти автомобилей "УРАЛ". Автомобили препятствовали свободному выходу и выезду с территории воинской части.

"Командир дал приказ вооруженным автоматическим стрелковым оружием и ручными противотанковыми гранатами подчиненным военным окружить парк боевых машин воинской части А 2320, в котором находилось вооружение и военная техника, что сделало невозможным доступ украинских военнослужащих к нему", - рассказали в прокуратуре.