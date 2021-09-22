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Офіцеру Чорноморського флоту РФ оголосили підозру за захоплення корвета в Криму

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Київ, Середа 22 вересня 2021 17:47
Офіцеру Чорноморського флоту РФ оголосили підозру за захоплення корвета в Криму Фото: офіцеру Чорноморського флоту РФ оголосили підозру за захоплення корвета в Криму (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура оголосила підозру за п'ятьма статтями КК України командиру бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ. Він керував захопленням у Криму українського корвета "Хмельницький" і схиляв моряків до держзради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що в березні 2014 року російський офіцер і близько 80 осіб захопили в Стрілецькій бухті Севастополя корвет "Хмельницький" ВМС України. Крім того, він схиляв українських моряків до державної зради шляхом умовлянь, підкупу і погроз сім'ям військових.

Підозру російському офіцеру оголошено за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону країни, підбурюванні до вчинення державної зради, веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Фото: офіцеру Чорноморського флоту РФ оголосили підозру за захоплення корвета в Криму (gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше прокуратура оголосила підозру командиру десантно-штурмової бригади ЗС Росії за участь в окупації Криму.

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