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Офіцери РФ масово тікають від війни, сотні командирів перевели в тил, - ГУР

Фото: ффіцери РФ масово тікають від війни в тил (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські офіцери масовано уникають війни. Їх переводять у тилові частини, деякі офіцери пішли в СЗЧ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Як зазначає розвідка, понад 45% офіцерів збройних сил РФ, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу Росії, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу.

У документах, підписаних начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом Михайлом Зуськом, виявлені факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів до тилових частин. З них щонайменше 200 призначили, попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів.

Крім того, фіксуються випадки самовільного залишення служби цими офіцерами.

"Масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі", - додають в ГУР.

Нагадаємо, ГУР оприлюднило докази канібалізму серед російських окупантів. Розвідка опублікувала радіоперехоплення розмови загарбників, які підтвердили канібалізм.

Раніше російські опозиційні ЗМІ порахували, що минулий рік був рекордним за втратами для РФ, зокрема і серед офіцерів. Кожен захоплений Росією кілометр української землі "коштував" росіянам життів 27 солдатів.

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