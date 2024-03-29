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"Офіцери контролювали за кого галочку ставити". Росіянин розповів, як пройшли "вибори" на фронті

П'ятниця 29 березня 2024 20:22
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"Офіцери контролювали за кого галочку ставити". Росіянин розповів, як пройшли "вибори" на фронті Ілюстративне фото: росіянин розпові про те як пройшли "президентські вибори" на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Окупант поскаржився на голосування, під час "президентських виборів" яке проходило на фронті. Зокрема на відсутність свободи вибору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

ГУР опублікувало перехоплення, на якому росіянин скаржиться на голосування, яке відбувалось прямо на лінії фронту в Україні. За його словами, над кожним солдатом стояв офіцер та контролював за кого буде ставитись "галочка" у бюлетені.

"Та тут же всі за Путіна. Він навіть кричить (командир - ред.), щоб всі за нього голосували. Я пам'ятаю у що і у 2012 році таке було. Всі йдуть і голосують за Путіна. Офіцери контролюють за кого голосуєш. Так і зараз", - каже окупант.

"Президентські вибори" у Росії

З 15 по 17 березня 2024 року в Росії відбулися "президентські вибори". За результатами "волевиявлення", російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.

Таке "голосування" Кремль провів і на тимчасово окупованих територіях України. В Європейському Союзі рішуче засудили незаконні псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України та підкреслили, що ніколи не визнають їх результатів.

Про результати "виборів Путіна", реакцію світу, сценарії того, як розвиватимуться подальші події - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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