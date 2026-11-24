В Україну екстрадували старшого лейтенанта ЗСУ Владислава Пастуха. Його підозрюють у тому, що він бив підлеглих і наказав прив'язати одного з них до дерев'яного хреста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

Слідство підозрює офіцера в систематичних катуваннях підлеглих під час будівництва фортифікаційних споруд. За даними слідчих, він неодноразово бив військових і погрожував їм.

Одного з підлеглих після побиття офіцер наказав прив'язати до дерев'яної конструкції у формі хреста.

Фото: затримання підозрюваного (ДБР)

Потерпілих він також залякував. Погрожував наслідками за непокору та посилався на впливові зв'язки свого батька.

Втеча до Молдови та розшук

Коли правоохоронці почали з'ясовувати обставини катувань, підозрюваний утік з України. У грудні 2024 року він переплив Дністер і потрапив до Молдови.

Там він згодом звернувся із заявою про надання статусу біженця.

У січні 2025 року правоохоронці встановили місцеперебування офіцера. Після цього вони ініціювали міжнародний розшук і підготували матеріали для екстрадиції.

Нагадаємо, що на тлі скандалу зі знущаннями над військовими 211-ї понтонно-мостової бригади її командиру, полковнику Олегу Побережнюку, оголосили підозру у зловживанні службовим становищем.

За даними поліції, він залучив чотирьох військових до будівництва свого будинку на Хмельниччині.