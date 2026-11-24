Офіцера 211-ї бригади, який прив'язував підлеглих до хреста, екстрадували з Молдови
В Україну екстрадували старшого лейтенанта ЗСУ Владислава Пастуха. Його підозрюють у тому, що він бив підлеглих і наказав прив'язати одного з них до дерев'яного хреста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
Слідство підозрює офіцера в систематичних катуваннях підлеглих під час будівництва фортифікаційних споруд. За даними слідчих, він неодноразово бив військових і погрожував їм.
Одного з підлеглих після побиття офіцер наказав прив'язати до дерев'яної конструкції у формі хреста.
Потерпілих він також залякував. Погрожував наслідками за непокору та посилався на впливові зв'язки свого батька.
Втеча до Молдови та розшук
Коли правоохоронці почали з'ясовувати обставини катувань, підозрюваний утік з України. У грудні 2024 року він переплив Дністер і потрапив до Молдови.
Там він згодом звернувся із заявою про надання статусу біженця.
У січні 2025 року правоохоронці встановили місцеперебування офіцера. Після цього вони ініціювали міжнародний розшук і підготували матеріали для екстрадиції.
Нагадаємо, що на тлі скандалу зі знущаннями над військовими 211-ї понтонно-мостової бригади її командиру, полковнику Олегу Побережнюку, оголосили підозру у зловживанні службовим становищем.
За даними поліції, він залучив чотирьох військових до будівництва свого будинку на Хмельниччині.
Як повідомляло РБК-Україна, 30 грудня Печерський суд Києва заарештував Побережнюка з правом внести заставу 12 мільйонів 112 тисяч гривень.
Раніше, 26 грудня, про підозру повідомили й командиру взводу Владиславу Пастуху.