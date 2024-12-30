Печерський суд заарештував командира 211-ї бригади
У понеділок, 30 грудня, Печерський райсуд Києва заарештував командира 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка. Також призначено альтернативу - заставу у розмірі 12 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"Командиру 211 понтонно-мостової бригади обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення 12 млн 112 тисяч гривень застави. Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн гривень", - сказано у повідомленні.
Також прокурори Офісу генерального прокурора подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.
Варто зауважити, що під час засідання прокуратура заявила, що з лютого 2024 року Побережнюк отримував рапорти про знущання над військовими від командира взводу Владислава Пастуха, але ігнорував їх.
Скандал у 211-й бригаді
Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстоке поводження офіцерів із військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, зокрема про випадок, коли солдата прив’язали до дерев’яного хреста.
На цьому тлі командиру бригади Олегу Побережнюку оголосили підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він залучив чотирьох солдатів до будівництва свого будинку на Хмельниччині. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту із заставою 900 тисяч гривень, яку Побережнюк вніс 20 грудня.
26 грудня стало відомо, що командиру взводу Владиславу Пастуху, який знущався над військовими, також повідомили про підозру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.